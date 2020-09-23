الخارجية: تَغَيّب فلسطين عن "منتدى غاز شرق المتوسط" لا يعني الانسحاب منه

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية، الدكتور عمر عوض الله، إن تَغَيّب دولة فلسطين عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم 5 دول، لا يعني الانسحاب من المنتدى، والذي عملت دولة فلسطين من اليوم الأول على المشاركة في تأسيسه.



وأكد عوض الله في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، على تمسك دولة فلسطين بعضوية المنتدى، وأنه يمكن التوقيع على حفل الإطلاق في أي وقت، موضحاً أن إسرائيل حاولت أن تستغل هذا المنتدى، بتجريد فلسطين من مسمى "دولة" والإطلاق عليها "سلطة فلسطينية".



وأشار عوض الله، إلى أن فلسطين، هي التي عملت على تأسيس هذا المنتدى، لأن لها مصلحة مباشرة بالانضمام إليه، وخاصة أن فلسطين لديها مساحة كبيرة في المنطقة الاستراتيجية الخارقة التي يتواجد بها الغاز في قطاع غزة، والذي سيعيد إلى المنطقة جزءاً من الحقوق التي سُلبت، ومنها أحقية دولة فلسطين في الغاز.



وبين عوض الله، أن القيادة الفلسطينية، إرتأت أن هذا الوقت الذي يجب ألا نكون في هذا الحدث الاحتفالي لأسباب عديدة، وألا يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في الوقت الحالي، علماً أن دولة فلسطين لديها حرص واستراتيجيهتا الوطنية، بالانضمام إلى كافة المنظمات الدولية والإقليمية.



وأشار عوض الله إلى أن دولة فلسطين، سيكون لها لقاءات قريبة مع عدد الدول الأعضاء في المنتدى، وما يحكم هذه الاتفاقية، وتأسيس المنتدى، قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها اتفاقية أعالي البحار، والقانون الدولي؛ لتثبيت حقوق فلسطين في الغاز.