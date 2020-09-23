شؤون فلسطينية

عرار: هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال شجعه لارتكاب المزيد من الانتهاكات

عرار: هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال شجعه لارتكاب المزيد من الانتهاكات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يونس عرار: إن الاحتلال، يهدف إلى سرقة أراضي المواطنين في منطقة جبارة بطولكرم؛ لإقامة منطقة استيطانية صناعية عليها.

وأضاف عرار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تواصل حراكها بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وتنظيم فعاليات ميدانية في المحافظة؛ لمنع استيلاء الاحتلال على الأرض، وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضح عرار، أن هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، الذي يحظى بدعم أمريكي، هو الذي شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم، محذراً في السياق، ما حدث في رأس العوجا بالأمس، بقيام الاحتلال بتصوير بعض المنشآت تمهيداً لهدمها. 

ودعا عرار المواطنين وأصحاب الأراضي، وكافة المؤسسات التواجد دائماً على الأراضي المهددة بالهدم، في محاولة لمنع الاحتلال من الاستيلاء عليها، وإقامة المستوطنات.

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