لثلاثة أيام.. الداخلية بغزة: فتح معبر رفح اعتباراً من يوم الأحد المقبل

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية، في غزة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح (معبر رفح البري) لمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء.



وقالت الداخلية بغزة، في بيان لها :"سيصدر إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق اليوم".