الاحتلال يهدم عدة جُدر استنادية في رام الله وبيت لحم



ويؤثر تعزيز الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة على مسار بتير السياحي، الذي يبدأ من مدينة بيت جالا حتى نهاية بتير، ما يجعل المنطقة غير آمنة، مما يؤدي إلى انكماش السياحة الريفية الفلسطينية.



وتجدر الإشارة إلى أنه ونتيجة الأهمية الأثرية والتاريخية لبتير، أدرجت القرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في 20 حزيران/ يونيو 2014 وذلك لمصاطبها الزراعية.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.



وشهد شهر آب/ أغسطس 2020، تصاعداً في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (44) منازلاً، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.



وأوضح التقرير، أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكاً على التوالي.

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جداراً استنادياً زراعيا في بلدة نعلين غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وعدة جدر أخرى في بيت لحم جنوباً.وأفاد رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعات الصباح، وبدأت بهدم جدار استنادي يحيط بأرض زراعية.وبيّن الخواجا أن الجدار يحيط أرضاً تقدر مساحتها بدونم واحد في منطقة باب شهاب غرباً، وتعود ملكيتها للمواطن حسين فايزالخواجا.وأوضح المتضرر حسين الخواجا، أن سلطات الاحتلال، كانت قد أخطرته قبل نحو شهر بالتوقف عن بناء السور، بحجة قربه من الجدار الفاصل، ولكنها لم تمهله لإتمام إجراءات تقديم طعن على قرار الهدم لدى المحاكم الإسرائيلية.وفي بيت لحم، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من الجدران الاستنادية في أراض زراعية بقرية بتير غرب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس بلدي بتير تيسير قطوش أن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت منطقة "الخمار" جنوباً، وشرعت بهدم جدران استنادية لأراض زراعية دون إخطار، ما أدى إلى إتلاف المزروعات.وتشتهر قرية بتير بتلال وأودية ومدرجات زراعية وحجرية وشبكة من قنوات الري، بنيت في العصر الروماني، وتغذيها الينابيع والمياه الجوفية.