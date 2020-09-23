الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء وبئرين جنوب غرب الخليل

ورصد التقرير الدوري، الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.





وشهد شهر آب/ أغسطس 2020، تصاعداً في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (44) منازلاً، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.





كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وغيرها (52) منشأة، فيما صادر الاحتلال (8) ممتلكات تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات، وبلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (127) مداهمة.



