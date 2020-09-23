شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء وبئرين جنوب غرب الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء وبئرين جنوب غرب الخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء، وبئرين لجمع مياه الأمطار في منطقة خلة طه في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.

وأفاد رئيس بلدية بيت عوا، عبد الكريم مسالمة، بأن آليات الاحتلال، هدمت منزلاً قيد الإنشاء للمواطن مفيد ابو زعنونة، في خلة طه؛ بدعوى البناء غير القانوني.

ويذكر، أن قوات الاحتلال، قد أخطرت مؤخرا بهدم ثلاثة منازل أخرى في المنطقة تعود ملكيتهم للمواطنين نوح لحروب، ومحمد محمود القطيل، وجابر ياسر أبو عوض، وقدموا اعتراضات على هذه القرارات في محاكم الاحتلال.

وتتسارع وتيرة هدم المنازل في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بغرض منع تمدد البناء في القرى والبلدات للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات.

ورصد التقرير الدوري، الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وشهد شهر آب/ أغسطس 2020، تصاعداً في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (44) منازلاً، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وغيرها (52) منشأة، فيما صادر الاحتلال (8) ممتلكات تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات، وبلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (127) مداهمة.

وأوضح التقرير، أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكاً على التوالي.

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