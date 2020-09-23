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شاهد: مستشار نتنياهو يُطالب الدول العربية بتعويضات بقيمة 200 مليار دولار

شاهد: مستشار نتنياهو يُطالب الدول العربية بتعويضات بقيمة 200 مليار دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب مستشار رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، والصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، عضو جمعية "منظمات اليهود النازحين"، الأنظمة العربية، بدفع 200 مليار دولار، لتل أبيب، كتعويضات لليهود العرب، النازحين من بعض الدول العربية.

وكشف كوهين خلال مقابلة على قناة (روسيا اليوم)، عن تقرير أعدته لجنة سرية، تم تأسيسها منذ ثلاث سنوات، لإحصاء ممتلكات اليهود في الدول العربية، وقدمت تقريرها مؤخراً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن التقرير، يتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار، طالب بها الاحتلال الآن، كتعويضات عن الممتلكات الخاصة، التي قال إن 10 دول عربية، قامت بمصادرتها.

وأضاف: "عشرات الآلاف من اليهود العرب، يطالبون بحقوق اللاجئين، وحقوق الإنسان، أقصد الممتلكات التي نهبتها الدول العربية".

وفيما لم يصدر أي رد من الدول العربية المعنية بالتصريحات، ونورد فيما يلي: أبرز عمليات التهجير التي قامت بها المنظمات الصهيونية لليهود في الدول العربية.

وساهمت الوكالات والمنظمات الصهيونية في افتعال الأسباب والمشكلات، وزرع المتفجرات في الأماكن الحيوية لليهود، كالكنس والمتاجر والمقاهي، وافتعال مشكلات بين اليهود والسكان الآخرين، لتوتير الأجواء وإيجاد الظروف غير المستقرة والتواطؤ مع المستعمر البريطاني والفرنسي والإيطالي، والسماح للحركات الصهيونية والوكالات اليهودية، كي تمارس التحريض، لإجبار اليهود على الهجرة.

 


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