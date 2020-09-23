وسط تحذيرات من توقف الفحوصات.. 30 يومًا على أول حالة (كورونا) بقطاع غزة

لليوم الثلاثين على التوالي، تواصل الجهات الحكومية في قطاع غزة، فرض إجراءات وقيود مشددة للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد داخل القطاع.





ومع دخول قرار الإغلاق، وتشديد الإجراءات شهره الثاني، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لمواجهة جائحة (كورونا) في القطاع.





حيث قررت الوزارة، تشديد الإجراءات والإغلاق على مخيم جباليا بمحافظة شمال القطاع، وتقسيمه إلى عدة مربعات نتيجة ارتفاع أعداد إصابات الفيروس فيه أمس الثلاثاء.





ودعت أهالي جباليا إلى الحد من الحركة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى نتمكن من السيطرة على بؤر تفشي الوباء.





وأعلنت عن تشديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، وتقسيمها إلى مربعات، داعية سكان المنطقة للحد من الحركة بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها، وزيادة نسبة المخالطين لها.





وأشارت إلى تشديد إجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال غزة، وبين محافظة غزة وباقي المحافظات.





وأكدت الداخلية استمرار قرار منع التجمعات في المحافظات كافة، مطالبة المواطنين بالتقيد بإجراءات السلامة والوقاية، حتى نتجنب العودة لسياسة تشديد الإجراءات والإغلاق.





كما أكدت في تصريحات لها استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في المحافظات كافة، مشددة على أن الأجهزة المختصة، تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.





وبسبب النقص الشديد في مستلزمات المختبر المركزي الوحيد في القطاع لفحص العينات، حذرت وزارة الصحة من توقف فحوصات (كورونا).





وتُقسّم مناطق القطاع إلى مناطق، حمراء، وصفراء، وخضراء، بحيث يشير اللون الأحمر إلى إجراءات مشددة في المنطقة بسبب تفشي الفيروس فيها بشكل أكبر من غيرها، فيما يشير الأصفر إلى درجة متوسطة من الانتشار، والأخضر إلى انتشار محدود.





فيما تمنع وزارة الداخلية التحرك بين المحافظات، والحركة في جميع مناطق القطاع من الساعة الثامنة مساءً، حتى السابعة صباحًا، كما تحظر خروج الأطفال دون سن الـ 16 والمُسنين من 60 عامًا فما فوق حفاظًا على سلامتهم.





وقررت وزارة الداخلية، تخفيف إجراءاتها عن بعض مناطق ومحافظات القطاع، وسمحت بفتح جزئي للمصالح التجارية والأسواق في مناطق تخفيف الحظر (الخضراء)، بشروط أعدتها وزارة الصحة والجهات المختصة.





وقالت الوزارة: إن تخفيف الإجراءات يهدف إلى "التوازن بين مواجهة فيروس (كورونا)، وبين تلبية احتياجات المواطنين"، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم.





ومنذ 24 آب/ أغسطس الماضي، تفرض وزارة الداخلية إجراءات مُشددة في إطار مواجهة انتشار الفيروس، وتضمن حظر التجول في جميع محافظات القطاع، مع تخفيف الإجراءات في بعض المناطق، وكذلك الفصل بين المحافظات، وتقسيمها إلى مربعات وأحياء.

رام الله - دنيا الوطن