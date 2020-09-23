وفد إسرائيلي في البحرين لصياغة اتفاق التحالف بينهما

يجري وفد إسرائيلي، محادثات في المنامة، حول صياغة اتفاق التحالف، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، حيث توجه الوفد الإسرائيلي إلى البحرين اليوم، الأربعاء، حسبما أفاد موقع (واللا) الإلكتروني.





ويأتي توجه الوفد الإسرائيلي في أعقاب اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة،، خلال محادثة هاتفية بينهما، أمس وفق (عرب 48).





ويرأس الوفد الإسرائيلي، القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، بمشاركة مسؤولين في مجلس الأمن القومي، التابع لمكتب رئيس الحكومة، ومندوبين عن عدة وزارات.





وسيجري الوفد الإسرائيلي، محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البحرينية، وديوان ولي العهد.





ووقع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف زياني، في واشنطن الأسبوع الماضي، على "إعلان سلام"، تضمن صياغات عامة حول العلاقات بين الدولتين، ويتعين على الجانبين، خلال المحادثات في المنامة، صياغة اتفاق مع بنود تفصيلية، تشمل اتفاقيات في مجالات عديدة.





ونقل (واللا) عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها: إن هدف المحادثات التي ستجري اليوم، تحريك الاتفاق والتفاهم على المواضيع، التي ستكون جزءاً من الاتفاق بين الجانبين.





وأضافت المصادر نفسها، أن اتفاق التحالف، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، يشكل قالباً ستتم صياغة الاتفاق مع البحرين بموجبه.





وتوجه الوفد الإسرائيلي إلى البحرين، صباح اليوم، برحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة، عبر الأجواء السعودية، ويتوقع أن يعود الوفد إلى إسرائيل مساء اليوم، وعندها سيدخل أعضاء الوفد إلى حجر صحي.

رام الله - دنيا الوطن