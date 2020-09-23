الإفراج عن أسيرين من الضفة بعد انتهاء محكوميتهما

أفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت أمس الثلاثاء، عن الأسير عز الدين صلاح الدين جميل أقرع (22 عامًا) من مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 3 سنوات و5 أشهر.





وأوضحت، أن قوات الاحتلال، كانت اعتقلت أقرع، بتاريخ 25/04/2017م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.





وهنأت (مهجة القدس) المحرر أقرع وعائلته، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال.





وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير بشير إياد بشير عبد الرازق دراغمة (19 عامًا) من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 22 شهرًا.





وكانت قوات الاحتلال، اعتقلته بتاريخ 09/11/2018م، ووجهت له تهمة القيام بنشاطات ضد الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد، حيث أفرج عنه من سجن (النقب) الصحراوي.

رام الله - دنيا الوطن