البزم: سيطرنا على شجار عائلي بخانيونس أوقع عدداً من الإصابات بينها حالة حرجة

قال الناطق باسم وزارة الداخلية، في غزة، إياد البزم، إنه تمت السيطرة على شجار عائلي في خانيونس، يوم أمس، أوقع عددًا من الإصابات، بينها حالة حرجة، مشيراً إلى أن الشرطة، أعادت فرض النظام.



وأضاف البزم، وفق إذاعة (القدس): "تم نشر العديد من عناصر الشرطة في منطقة الشجار بخانيونس، وتم توقيف العديد من المواطنين بناء على ذلك".



وتابع البزم: "تم تشديد إجراءات الإغلاق في مخيم جباليا، ومناطق أخرى في غزة، بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس (كورونا) والمخالطين داخلها".



وتابع: "ندعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية، حتى نمنع تفشي وباء (كورونا) في المحافظات، والداخلية أنهت ترتيباتها لإعادة فتح (معبر رفح)، ونواصل جهودنا مع الجانب المصري لتحديد موعد الفتح الفعلي".

غزة- دنيا الوطن