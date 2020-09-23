الاحتلال يهدم سوراً زراعياً في نعلين غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم سور زراعي في بلدة نعلين غرب رام الله.



وقال رئيس بلدية نعلين، عماد الخواجا، إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة في ساعات الصباح، وبدأت بهدم سور يحيط بأرض زراعية، تقدر مساحتها بدونم واحد في منطقة باب شهاب غرباً، تعود ملكيتها للمواطن حسين فايز الخواجا، وفق (وفا).



وأوضح المتضرر الخواجا، أن سلطات الاحتلال، كانت قد أخطرته قبل نحو شهر بالتوقف عن بناء السور، بحجة قربه من الجدار الفاصل، ولكنها لم تمهله لإتمام إجراءات تقديم طعن على قرار الهدم لدى المحاكم الإسرائيلية.