عبر المجال الجوي السعودي.. شخصية إسرائيلية بارزة تصل البحرين

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل رحلة جوية إسرائيلية، عبر المجال الجوي للسعودية، نفذها مسؤول إسرائيلي بارز، وصل إلى البحرين.





وقالت القناة الإسرائيلية، إنه ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة؛ لإجراء محادثات، هدفها إقامة مقر للشركة في العاصمة البحرينية".





الجدير ذكره، أن السعودية، أعلنت رسمياً فتح المجال الجوي للطائرات الإسرائيلية، المتجهة للبحرين والإمارات، وذلك بعد توقيع البلدين، اتفاق تطبيع مع تل أبيب الأسبوع الماضي.

رام الله - دنيا الوطن