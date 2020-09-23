شؤون فلسطينية

مهداوي: وزير العمل تدخل ليشمل مشروع البنك الدولي عمال قطاع غزة

مهداوي: وزير العمل تدخل ليشمل مشروع البنك الدولي عمال قطاع غزة
نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة العمل الفلسطيني، رامي مهداوي، إن مشروع البنك الدولي، كان لمتابعة آثار فيروس (كورونا) والمتضررين منه، خاصة العمال بالضفة الغربية. 

وأضاف مهداوي، وفق إذاعة (زمن): "بعد تدخل الوزير نصري أبو جيش، جرى التعديل على أنّ يشمل المشروع مساعدة عمال قطاع غزّة، وهناك رؤية استراتيجية لجلب مشاريع جديدة؛ لمساعدة العمال الفلسطينيين في غزة والضفة. 

وتابع مهداوي: "نحن بحاجة للاستثمار خلال الأيام المقبلة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل جائحة (كورونا)، وهناك العديد من المشاريع، التي بدأنا بها، وهناك أيضًا رؤية قادمة، وكما قال الوزير، يجب أن يكون هناك مشروع متخصص لمواجهة جائحة (كورونا) في قطاع غزة". 

وأكمل: "سيكون تواصل مع جهات الاختصاص واللجان، والأكيد أنّ غزة في هذا المشروع؛ لأن جائحة (كورونا) لم تميّز بين غزة والضفة".

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