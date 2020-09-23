ماكرون يوجه دعوة للبدء بـ "مفاوضات حاسمة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إلى إجراء مفاوضات حاسمة، تسمح للفلسطينيين بتحصيل حقوقهم بشكل نهائي.





وأكد ماكرون في كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، التي يتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم، عبر تقنية (فيديو كونفرانس)، "أن السلام العادل، يتطلب قبل كل شيء، إيجاد السبل والوسائل لمفاوضات حاسمة، تسمح للفلسطينيين بالحصول على حقوقهم في النهاية" وفق (وفا).





وأوضح، "أنا لا أؤمن بسلام يقوم على الهيمنة أو الذل، حتى لو كان هذا سيعوضه بالمال، لأننا لا نعوض إذلال شعب من خلال المال".

رام الله - دنيا الوطن