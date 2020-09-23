الصحة بغزة: تسجيل (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها بلغ 2099 عينة.





وأعلنت عن تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2518 حالة.





وأوضحت الوزارة، أن الحالات النشطة حالياً 1763 حالة، وارتفع عدد المتعافين لـ 738، يما استقرت الوفيات عند 17 حالة.

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، في غزة، عن تسجيل (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 الماضية.