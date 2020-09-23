الصحة بغزة: تسجيل (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، في غزة، عن تسجيل (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 الماضية.
أعلنت وزارة الصحة، في غزة، عن تسجيل (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 الماضية.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها بلغ 2099 عينة.
وأعلنت عن تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2518 حالة.
وأوضحت الوزارة، أن الحالات النشطة حالياً 1763 حالة، وارتفع عدد المتعافين لـ 738، يما استقرت الوفيات عند 17 حالة.
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