أبو بكر: الاتصالات مستمرة للوقف على حيثيات إغلاق الاحتلال حسابات الكانتين للأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر، والمحامين؛ للوقوف على حيثيات إغلاق حسابات (الكانتين) للأسرى في سجون الاحتلال، وأسباب عدم وصول الحوالة المالية للأسرى، والبالغة قيمتها شهرياً مليونين ونصف المليون شيكل.



وأوضح، أنه سيتم اليوم إعادة تحويل هذا المبلغ من جديد؛ لمعرفة إن كان هنالك خطأ، أم أن المسألة لها علاقة بإيعاز من المستوى السياسي، وفق ما تتحدث إدارة السجون.