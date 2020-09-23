أبو بكر: الاتصالات مستمرة للوقف على حيثيات إغلاق الاحتلال حسابات الكانتين للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر، والمحامين؛ للوقوف على حيثيات إغلاق حسابات (الكانتين) للأسرى في سجون الاحتلال، وأسباب عدم وصول الحوالة المالية للأسرى، والبالغة قيمتها شهرياً مليونين ونصف المليون شيكل.
وأوضح، أنه سيتم اليوم إعادة تحويل هذا المبلغ من جديد؛ لمعرفة إن كان هنالك خطأ، أم أن المسألة لها علاقة بإيعاز من المستوى السياسي، وفق ما تتحدث إدارة السجون.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر، والمحامين؛ للوقوف على حيثيات إغلاق حسابات (الكانتين) للأسرى في سجون الاحتلال، وأسباب عدم وصول الحوالة المالية للأسرى، والبالغة قيمتها شهرياً مليونين ونصف المليون شيكل.
وأوضح، أنه سيتم اليوم إعادة تحويل هذا المبلغ من جديد؛ لمعرفة إن كان هنالك خطأ، أم أن المسألة لها علاقة بإيعاز من المستوى السياسي، وفق ما تتحدث إدارة السجون.
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