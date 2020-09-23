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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تكشف سبب تلف 100 ألف مسحة (كورونا)

وزيرة الصحة تكشف سبب تلف 100 ألف مسحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن العمل جارٍ مع كافة الشركاء، لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس (كورونا).

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الشركات الموردة، تنتظر وصول المواد من خارج فلسطين، لتوريدها لوزارة الصحة.

وفيما يخص المسوحات، التي تم التبرع بها، وجرى إتلافها،  أشارت وزيرة الصحة إلى أن ظروف تخزين هذه المسحات قبل استلامها من قبل وزارة الصحة، كانت غير مطابقة لمواصفات تخزين هذا النوع من المسحات، ما أدى إلى تلفها، وتقدر كميتها بـ 100 ألف مسحة.

وأوضحت، أن إدخال هذه المسحات من الأردن إلى فلسطين، تم من قبل الأمم المتحدة، بسبب وقف التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها إدخال المسوحات، كانت سبباً إضافياً لتلفها.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين للمساعدة في التصدي لوباء (كورونا) من خلال التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة، ومن أهمها لبس الكمامات، وغسل اليدين بشكل دوري، والتباعد الاجتماعي.

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