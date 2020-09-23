الاحتلال يُؤجل محاكمة مقدسي ويُفرج عن آخر

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء عن الشاب المقدسي محمد زين، من حي الثوري ببلدة سلوان، بدفع مخالفة بقيمة 500 شيكل.





وكان الشاب زين، اعتقل أثناء تواجده بالقدس القديمة، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، بحجة تواجده على مسافة 100 متر عن منزله في حي الثوري.





وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن محكمة الاحتلال في القدس، أجلت محاكمة الفتى المقدسي، مهند خويص من حي الطور حتى 25/9/2020، ولا يزال يقبع في زنازين (المسكوبية) منذ اعتقاله قبل 3 أسابيع.





وفي سياق آخر، دخل الأسيران المقدسيان، أحمد محمد أحمد عبيد (54 عامًا) ونائل سلامة عبيد (42 عامًا) من قرية العيسوية يوم الأربعاء، عامهما الاعتقالي السابع عشر على التوالي داخل سجون الاحتلال.





وكان أحمد اعتقل بتاريخ 22/9/2004، بينما اعتقل نائل بتاريخ 24/9/2004، وأدانتهما المحكمة الاحتلالية بالانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، والمشاركة في تنفيذ عمليات، وأصدرت بحقهما حكم بالسجن المؤبد سبع مرات + 30 عامًا.

رام الله - دنيا الوطن