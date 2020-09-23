شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى، من انفجار وشيك في سجون الاحتلال، نتيجة الضغط الشديد، الذى يتعرض له الأسرى بسبب تراجع أوضاعهم المعيشية إلى حد كبير، والخشية على حياتهم من جائحه (كورونا).

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن الاوضاع في سجون الاحتلال، وصلت إلى حد كبير من التراجع الذى لم يعد يحتمله الأسرى، بعد سحب العديد من إنجازاتهم، ووقف العشرات من الأصناف من (كانتينا) السجن،إضافة إلى الاستهتار بحياتهم، وتعريضها للخطر، وعدم توفير وسائل حماية ووقاية لهم من فيروس (كورونا) والأخطار الأخرى المحدقة بهم.

وأشار إلى أن الأسرى بدؤوا أمس في سجن (إيشل) بخطوات تصعيدية، حيث أغلقوا أقسام السجن، واليوم الأربعاء قرروا إرجاع وجبات الطعام، وقد يصل الأمر إلى حل التنظيم في حال فشلت الحوارات مع إدارة السجون في تحسين أوضاعهم المعيشية، وإبعاد شبح (كورونا) عنهم.

وأضاف الأشقر أن الأسرى في (عوفر) يتشاورن في الدخول بتصعيد موسع، وإضراب مفتوح عن الطعام، بعد تردى الأوضاع في السجن إلى حد كبير، نتيجة زيادة الأعداد في السجن، ونقص الملابس، كذلك عدم اتخاذ التدابير الاحترازية؛ لوقف تفشي فيروس (كورونا) بين صفوفهم، حيث شهد السجن تصاعداً واضحاً في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

 وأكد أن الأسرى في بقية السجون، لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال حدث تصعيد في أي سجن، وأن التوتر سيطال كافة السجون، وخطوات التصعيد، سيشارك بها كل الأسرى للحفاظ على مكتسابتهم، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم، والحصول على حقوقهم من السجان.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانفجار وتطبيق الاتفاقيات الدولية على واقع الأسرى، والضغط على الاحتلال؛ لوقف الهجمة بحقهم، وحمايتهم من جائحة (كوورنا)، وإعادة ما تم سحبه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

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