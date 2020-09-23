انتشال عشرة غرقى واعتراض نحو 500 مهاجر قبالة سواحل الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، انتشال حراس السواحل للجيش الجزائري، جثث عشرة غرقى، واعتراض 485 مهاجراً، كانوا على متن قوارب قبالة الساحل، متجهة إلى أوروبا في الفترة بين 15 و19 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع.



وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة: "تمكنت وحدات حرس السواحل من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 شخصاً، حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، تم انتشال عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين، غرقوا بعد انقلاب قواربهم"، وفق صحيفة (القدس العربي).



وبالرغم من مخاطر الغرق والسجن، تزايدت خلال الأشهر الماضية أعداد الجزائريين، الذين يحاولون عبور البحر المتوسط.



وبحسب آخر أرقام الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، فإن 5225 جزائرياً، أبحروا عبر سواحل غرب المتوسط و865 عبر سواحل الوسط خلال الثمانية أشهر الأولى من 2020.



لكن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، بحسب مختصين في الهجرة غير القانونية.



وخلال زيارتها للجزائر مؤخراً، بحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، ملف الهجرة غير الشرعية، وأكدت أن السلطات الجزائري "تحمل مسؤولياتها، وتتخذ القرارات المطلوبة في هذا الملف".



وتعدّدت أسباب الهجرة بالنسبة للجزائريين من بطالة وتدهور مستوى المعيشة والبحث عن الحرية، وفي بعض الأحيان مجرد صعوبة إيجاد مسكن لمغادرة البيت العائلي.