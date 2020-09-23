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دولي

الصحة الإسرائيلية: 6861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الثلاثاء

الصحة الإسرائيلية: 6861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
شُخصت 6861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن منسق مكافحة (كورونا)، روني غمزو، اليوم الأربعاء، حيث أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، هذه البيانات، وقالت: إن عدم نشر بيانات يوم الثلاثاء بسبب خلل تقني.

ويأتي كشف غمزو عن هذه البيانات، ومعدل الإصابات اليومي الذي يعتبر الأعلى منذ انتشار الفيروس بالبلاد، بعد أن امتنعت وزارة الصحة، منذ صباح أمس الثلاثاء، عن نشر معطيات بشأن الإصابات والوفيات جراء فيروس (كورونا)، وذلك بسبب خلل تقني حال دون نشر المعطيات والإحصائيات بالوقت وفق (عرب 48).

وبعد تصريحات غمزو، بشأن بيانات (كورونا)، أعلنت وزارة الصحة رسمياً عن المعطيات التي سجلت، أمس الثلاثاء، حيث شخصت 6861 إصابة وفقاً للوزارة التي أكدت أن عدم نشر بيانات (كورونا) الثلاثاء كان بسبب خلل تقني.

وزادت وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى من عدد فحوصات اكتشاف (كورونا) التي بلغت، أمس الثلاثاء، 59169، فيما ارتفع معدل الإصابة والعدوى إلى 11.6%، وهو الأعلى منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

ويأتي ذلك، خلافاً لما كان متبعاً منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي، حيث دأبت السلطات الصحية في البلاد، على نشر المعطيات بشأن الإصابات والوفيات جراء الفيروس، وتحديث البيانات بشكل يومي وبانتظام.

وبحسب البيانات المحدثة للوزارة، حتى الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، يرقد في مستشفيات البلاد 1352 مصاباً، بينهم 668 في حالة خطيرة.

ووفقاً لتقديرات غمزو، فإنه بحلول نهاية الأسبوع من المتوقع أن يتجاوز عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 800، وهو ما يعتبر الحد الأعلى، الذي يمكن أن تستوعبه وتواجهه المستشفيات.

وبحسب البيانات، تم تشخيص 2445 مصاباً بالفيروس منذ يوم الاثنين، فيما بلغت الإصابات النشطة 51338، بينما وفيات (كورونا) بلغت 1285.

تشديدات وتقييدات محتملة بظل الإغلاق

وبظل تسجيل معدل قياسي بالإصابات والارتفاع المتواصل في الإصابة والعدوى، يعقد المجلس الوزاري المصغر (كابينت كورونا)، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة لبحث التقييدات والإجراءات المشددة، التي سيتم فرضها للحد من انتشار (كورونا).

وتأتي مشاورات اليوم بعد جلسة بالأمس، استمرت لعدة ساعات دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القيود التي تسعى الحكومة إلى فرضها في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بـ (كورونا) رغم الإغلاق، وذلك، وسط تباين المواقف بشأن الصلوات بالكنس خلال الأعياد اليهودية واستمرار المظاهرات المنددة بفشل الحكومة بإدارة أزمة (كورونا) وتطالب برحيل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بسبب ملفات الفساد ضده.

وتتضمن الخطة المقترحة لتشديد الإجراءات، إغلاق دور العبادة، بحيث يتم إغلاق الكنس بعد "يوم الغفران" وتقليص الشعائر التلمودية في ساحة البراق، مع التوجه لتشديد التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات.

وتشمل القيود المحتملة، وبضمنها إمكانية حظر التجول منع تجمهر أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة.

تقليص عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 50%، وانتقال القطاع العام للعمل بموجب أنظمة الطوارئ، وإغلاق دور العبادة والسماح بإقامة الصلوات في مساحات مفتوحة وفقاً لقيود خاصة.

وأيضاً إغلاق الأسواق، ووقف عمل المواصلات العامة، وإغلاق مطار بن غوريون، ووقف الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تعتبر "حيوية".

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