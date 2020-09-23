دولي

غانتس وكوشنير يبحثان تسليم الإمارات طائرات (F -35)

غانتس وكوشنير يبحثان تسليم الإمارات طائرات (F -35)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في البيت الأبيض، وناقش الطرفان بيع طائرات (F -35) للإمارات.

وحسب الهيئة، فإن غانتس قال: "نثمن جهود الولايات المتحدة لجلب السلام، والتزامها بأن يكون الأمن الإسرائيلي فوق كل اعتبار".

وأوضحت، أن الجانبين بحثا الطرق التي ستؤدي إلى عقد اتفاقيات أخرى، تؤدي إلى السلام في المنطقة في ظل الحفاظ على أمن إسرائيل، وفق تعبير مراسلها.

ويريد كوشنر عقد صفقة بيع مقاتلات (F -35) للإمارات، الأمر الذي أثار الغضب في أوساط الكونغرس الأمريكي، الذي يتدخل عادة في مثل هذه الصفقات؛ لكنه ليس كذلك في هذه الحالة.

وكان قد قال كبير مستشاري البيت الأبيض لـ (CNN) إن من شأن اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل زيادة فرص بيع المقاتلات لأبوظبي، في الوقت الذي تشير فيه وسائل إعلام أمريكية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يُعارض هذه الخطوة.

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