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دولي

ارتفاع ملموس لإصابات (كورونا) حول العالم بما يقارب 31.8 مليون

ارتفاع ملموس لإصابات (كورونا) حول العالم بما يقارب 31.8 مليون
رام الله - دنيا الوطن
سجل عدد من دول العالم ارتفاعاً ملموساً في عدد الإصابات بوباء (كورونا)، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) حول العالم أكثر من 31,783,958إصابة، والوفيات بلغت 975,472حالة فيما تعافى من الوباء أكثر من 23,400,905 حالة.

وشهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بعضاً من ملامح التوتر بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم، إذ طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمحاسبة الصين على "نشرها" وباء (كورونا)، بينما طالب نظيره الصيني شي جين بينغ بعدم تسييس الوباء، مؤكداً عدم رغبة بلاده بخوض أي حرب، وفق (روسيا اليوم).

وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس وصل إجمالي الإصابات 7,097,937 إصابة، فيما فاق عدد الوفيات 205 آلاف، وتعافي 4,346,110 حالات.

وسجلت السلطات الصحية الهندية 5514 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات 5,646,010، والوفيات المؤكدة في ثاني بلد من حيث انتشار الوباء 90,021 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية، أكثر من 33 ألف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الأخيرة، بالإضافة إلى 836 وفاة بسبب المرض.

وأعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 10 حالات جديدة في البر الرئيسي للصين، مؤكدة أن جميع الحالات الجديدة من الإصابات الواردة من مسافرين قادمين من الخارج.

وفي المكسيك، التي شهدت تزايداً في عدد الوفيات، أعلنت وزارة الصحة هناك عن وفاة 651 حالة جديدة، حيث وصل إجمالي الوفيات المؤكدة بالفيروس التاجي إلى 74,348 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 113 حالة إصابة جديدة و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة: إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة، وصل إلى أكثر من 102000، من بينها 91 ألف حالة تماثلت للشفاء، وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.

وفي استراليا، أعلن حاكم ولاية فيكتوريا دانييل أندرو، أن عدد حالات الإصابة الجديدة، انخفض إلى النصف مقابل اليوم السابق، حيث تم تسجيل 15 حالة فقط و5 وفيات، مقارنة بـ 3 وفيات و28 إصابة في اليوم السابق.

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