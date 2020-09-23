توغل إسرائيلي محدود شرقي مخيم المغازي

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح يوم الأربعاء شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل عدة آليات تجريف وحفر عسكرية في أراضي المواطنين شرق المخيم، المكتظ بالسكان، صباح اليوم، انطلاقاً من أحد المواقع العسكرية القريبة على السياج الأمني مع فلسطين المحتلة.



وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال، توغلت في المنطقة عشرات الأمتار، مدعومة بآليات مصفحة على السياج الأمني، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف لأراضي المواطنين بالمنطقة.