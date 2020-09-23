قوات الاحتلال تعتقل مواطناً وتفتش منازل جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت عدداً من المنازل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن محمد إياد خلايلة من السموع، بعد تفتيش منزله.



وداهمت تلك القوات، عدداً من المنازل في حي جبل جوهر، وحارة الشيخ، في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: عطية أبو حمدية.



كما سيرت قوات الاحتلال، آلياتها العسكرية في بلدتي يطا جنوباً، وبيت كاحل شمالاً.