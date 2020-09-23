الاحتلال يعتقل فتى وشابا على حاجز عسكري جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى وشابا من قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري٠



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى حافظ ابراهيم زيود، والشاب صالح خالد ياسين، أثناء مرورهما على حاجز" دوثان" العسكري القريب من بلدة يعبد٠



وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت بالقرب من يعبد، وشرع الجنود بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها٠