طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهد أسعار الخضروات وأسعار الدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس كورونا ، والإغلاق الجزئي الذي يعم القطاع في إطار التصدي للجائحة.
وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضراوات اليوم وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
شهد أسعار الخضروات وأسعار الدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس كورونا ، والإغلاق الجزئي الذي يعم القطاع في إطار التصدي للجائحة.
وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضراوات اليوم وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
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