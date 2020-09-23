طالع القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد أسعار الخضروات وأسعار الدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس كورونا ، والإغلاق الجزئي الذي يعم القطاع في إطار التصدي للجائحة.



وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضراوات اليوم وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020،



طماطم 2



خيار 2.5



بصل 2



كوسا 3



باذنجان 1.2



بطاطس 2



فلفل 2



جزر 2



ثوم 8



ملفوف 0



زهرة 4



قرع 2



ليمون 2



ملوخية 2



فصوليا 3



بيض 10



دجاج 10



لحمة 35