شؤون فلسطينية

‫الاحتلال يهدم قاعة أفراح في خربة جبارة جنوب طولكرم

‫الاحتلال يهدم قاعة أفراح في خربة جبارة جنوب طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قاعة أفراح على مدخل قرية جبارة جنوب طولكرم.

وقال رئيس مجلس قروي جبارة إحسان عوض، بأنهم تفاجأوا بعد منتصف الليل بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات ثقيلة قامت بهدم القاعة بشكل كامل.

وأضاف عوض، ان مساحة المبنى أكثر من900 متر، ويضم شقة سكنية صغيرة، تقطن بها احدى العائلات من طولكرم، حيث قام جنود الاحتلال بطردهم منها قبل الشروع بالهدم.

وأوضح، ان القاعة تعود لأحد المواطنين في أراضي عام الـ48، وكان قد تلقى اخطارات بالهدم، بحجة عدم الترخيص، وهي الذريعة التي ينتهجها الاحتلال دوما لإفراغ الأرض من أصحابها، لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، خاصة وان هذه المنطقة مهددة بالاستيلاء، وتقع ضمن المخطط الاحتلالي لإنشاء منطقة صناعية استيطانية جديدة.

وأشار إلى أن هذا المبنى هو ضمن عدد من المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال خلال العامين الماضين، حيث سبقها هدم خمسة منازل في المكان ذاته، بالإضافة إلى أسوار بيوت ومنشآت، إضافة إلى الاستيلاء على كرفانات زراعية.

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