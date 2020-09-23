اغلاق مدرستين للإناث في بيت لحم بسبب (كورونا)

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، اغلاق مدرستين ثانويتين للإناث في مدينة بيت لحم، والأخرى في بلدة بتير جنوبا، لمدة 48 ساعة، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.





وأفادت المديرية، بأنه تقرر اغلاق مدرسة بنات بتير الثانوية، بعد اكتشاف أربع إصابات بالفيروس إحداها لمعلمة، واغلاق مدرسة راهبات مار يوسف، بسبب إصابة إحدى المعلمات.





وأشارت الى ان هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشار الفيروس.

رام الله - دنيا الوطن