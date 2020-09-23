شؤون فلسطينية

عريقات: سيكون للرئيس عباس كلمة تاريخية في الأمم المتحدة

عريقات: سيكون للرئيس عباس كلمة تاريخية في الأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه سيكون للرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة تاريخة في الأمم المتحدة، والتي ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح عريقات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن فلسطين سيكون لها حياة سياسية قائمة على التعددية وعند الاختلاف نعود لإرادة الشعب وصناديق الاقتراع.

وأضاف عريقات: "لا يمكن لنا القبول برئاسة الجامعة العربية في ظل الانهيار الحاصل والمسألة للتاريخ، والإمارات والبحرين قفزتا على كل ما أسس عليه عربيا بشأن القضية الفلسطينية وكلمة الرئيس بالأمم المتحدة ستكون شاملة وتؤكد على التزامنا بالشرعية الدولية".

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