شؤون فلسطينية

شاهد: سمكة "تونا" ضخمة بـ 2500 شيكل في غزة

شاهد: سمكة "تونا" ضخمة بـ 2500 شيكل في غزة
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لسمكة تونا ضخمة تمكن صياد فلسطيني من قطاع غزة من اصطيادها الليلة الماضية وبيعها بـ 2500 شيكل.

وقال مسؤول لجان الصيادين في القطاع زكريا بكر، إن الصياد عادل أبو ريال تمكن من اصطياد سمكة تونا من غرب مدينة غزة على بعد ستة أميال.

وأضاف: "تزن السمكة ما يقارب من 100 كيلو تم شرائها من قبل مسمكة الهندي بمبلغ 2500 شيكل". 









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