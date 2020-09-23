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دولة عربية تكشف سبب قلة إصابة الأطفال بفيروس (كورونا)

دولة عربية تكشف سبب قلة إصابة الأطفال بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، أشرف حاتم، إن السبب وراء قلة الإصابات بين الأطفال بمصر هو أن النظام الصحي في البلاد يعتمد على فرض التطعيمات الإجبارية للأطفال.

وأوضح حاتم، وفق قناة (الحياة) المصرية، أن هذا النظام لا يتواجد في أوروبا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نسب الإصابات بين الأطفال، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على مصر.

وأضاف حاتم: "هناك إجراءات خاصة يتم الإعداد لها من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، أهمها اتباع إجراءات الوقاية اللازمة، وتوفير زائرة صحية في كل مدرسة تتواجد بشكل مستمر، بالإضافة للحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصول وارتداء الكمامات عند التقارب، في حال عدم الالتزام بالمسافات اللازمة".

وقال: "الفرق الصحية أصبحت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الجائحة اكتسبتها في الفترة الماضية، ومن ضمن الأدوية المهمة التي يتم استعمالها في الحالات المصابة بأعراض كبيرة هو الكورتيزون، وهو قد ينقذ حياة المريض في بعض الأوقات، وأكثر الدول الغربية كانت تمنع استخدام الكورتيزون، ومصر من أول يوم تستخدم مع الحالات الشديدة الكورتيزون".

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