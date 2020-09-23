شاهد: قناة روسية تعرض "وظيفة" على دونالد ترامب

بثت قناة (روسي اليوم)، فيديو يظهر شكل عمل الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في القناة الفضائية الروسية هذه والتي عرضت عليه وظيفة فيها.



وفي الفيديو الذي مدته دقيقتان ونيف، يعرب "ترامب" عن ارتياحه للعمل مع زملائه الجدد في القناة ولكثرة الأصدقاء الذين لقيهم في (روسيا اليوم).













وفي ختام الفيديو تظهر على الشاشة رسالة تقول: "يا مستر ترامب، إذا فشلت في البقاء في البيت الأبيض فيرجى اعتبار ذلك عرضا رسميا".

رام الله - دنيا الوطن