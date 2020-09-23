دولي

الكشف عن تفاصيل جديدة بآخر محاولة لاغتيال ترامب بالسم

الكشف عن تفاصيل جديدة بآخر محاولة لاغتيال ترامب بالسم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مواد التحقيق مع المرأة التي تم توقيفها على الحدود الأمريكية – الكندية بتهمة إرسال ظرف مسمم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مطالبها ودوافعها.

وأفادت وكالة (أسوشيتد برس)، أن الظرف الذي كان يحتوي على مادة الريسين السامة، تضمن أيضا رسالة، دعت فيها المرأة الرئيس ترامب لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وهددت المرأة في رسالتها بـ "إيجاد وصفة أخرى فعالة أكثر للسم أو استخدام السلاح" ضد ترامب في حال لم تنجح محاولتها الأولى لتسميمه.

وأشار التحقيق إلى أن المرأة هي المواطنة الكندية المدعوة باسكال فيريير البالغة 53 سنة من العمر.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قد ذكر أنه اعترض 6 رسائل مشبوهة أخرى، موجهة إلى ولاية تكساس، دون أن يكشف عما إذا كانت تحتوي على مواد سامة.

وأكد اكتشاف بصمات أصابع المواطنة الكندية المذكورة عليها.

ومن المتوقع أن تمثل فيريير أمام المحكمة الأمريكية في مدينة بافالو بولاية نيويورك، اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة

شاهد: قناة روسية تعرض &#34;وظيفة&#34; على دونالد ترامب

شاهد: قناة روسية تعرض "وظيفة" على دونالد ترامب

&#34;فيسبوك&#34; يدخل على خط الأزمة بين أمريكا والصين

"فيسبوك" يدخل على خط الأزمة بين أمريكا والصين

محطة الفضاء الدولية تنجو من حطام فضائي مجهول

محطة الفضاء الدولية تنجو من حطام فضائي مجهول

البنتاغون الأمريكي يتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري بالشرق الأوسط

البنتاغون الأمريكي يتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري بالشرق الأوسط

شاهد: طائرة نائب ترامب تُضطر للعودة بسبب طائر

شاهد: طائرة نائب ترامب تُضطر للعودة بسبب طائر

هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

الولايات المتحدة تصل لأعلى رقم تسجله دولة بالعالم بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تصل لأعلى رقم تسجله دولة بالعالم بعدد وفيات فيروس (كورونا)

إسبانيا: 3125 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسبانيا: 3125 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى وشابا على حاجز عسكري جنوب جنين

الاحتلال يعتقل فتى وشابا على حاجز عسكري جنوب جنين

‫الاحتلال يهدم قاعة أفراح في خربة جبارة جنوب طولكرم

‫الاحتلال يهدم قاعة أفراح في خربة جبارة جنوب طولكرم

اغلاق مدرستين للإناث في بيت لحم بسبب (كورونا)

اغلاق مدرستين للإناث في بيت لحم بسبب (كورونا)

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي

إيقاف مصنع أجبان عن العمل بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية شمال القطاع

إيقاف مصنع أجبان عن العمل بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية شمال القطاع

&#34;الصحة&#34; بغزة: الأيام القادمة ستشهد مزيداً من حالات التعافي بعد إتمام فترة العزل

"الصحة" بغزة: الأيام القادمة ستشهد مزيداً من حالات التعافي بعد إتمام فترة العزل

السفير الهرفي: نُثمن الموقف الجزائري الرافض للتطبيع

السفير الهرفي: نُثمن الموقف الجزائري الرافض للتطبيع

الصالح: القيادة الفلسطينية والحكومة توليان أهمية بالغة لمحافظة القدس

الصالح: القيادة الفلسطينية والحكومة توليان أهمية بالغة لمحافظة القدس

منوعات

شاهد: العراقي ماجد المهندس: &#34;الحكم لله ثم لـ آل سعود&#34;

شاهد: العراقي ماجد المهندس: "الحكم لله ثم لـ آل سعود"

ماذا تفعل جوهرة بين تامر حسني ومحمود العسيلى؟

ماذا تفعل جوهرة بين تامر حسني ومحمود العسيلى؟

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

شاهد: سيرين عبد النور تكشف موقف زوجها من مشهد القُبلة مع محمود نصر

صورة لـ&#34;ياسمين الخطيب&#34; من طفولتها .. والجمهور: &#34; مرسومة رسم &#34;

صورة لـ"ياسمين الخطيب" من طفولتها .. والجمهور: " مرسومة رسم "

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

بعد بكائه فرحاً.. تسريب فيديو لرقص أمير كرارة من زفاف شقيقته

شاهد: &#34;حليمة بولند&#34; بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: "حليمة بولند" بالأخضر بمناسبة اليوم الوطني السعودي

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: كيف أصبح نجم ذا فويس كيدز بعد التخلص من السمنة؟

شاهد: &#34;منة فضالي&#34; تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

شاهد: "منة فضالي" تخسر وزنها بسبب (شجن).. فكيف أصبحت؟

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الفنان الجزائري حمدي بناني يفارق الحياة متأثرا بوباء (كورونا)

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

الشاعر كريم العراقي يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

عربي

السعودية تكشف شروطها لقبول اتفاق نووي مع إيران

السعودية تكشف شروطها لقبول اتفاق نووي مع إيران

فرنسا: لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء

فرنسا: لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء

السيسي: لا يُوجد أهم من قضية فلسطين في الشرق الأوسط والحق الفلسطيني استنزف أجيالًا

السيسي: لا يُوجد أهم من قضية فلسطين في الشرق الأوسط والحق الفلسطيني استنزف أجيالًا

السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين

السعودية تكشف تفاصيل عودة مناسك العمرة والزيارة للمقيمين والوافدين