شاهد: طائرة نائب ترامب تُضطر للعودة بسبب طائر













رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشاير يوم الثلاثاء".وأوضحت الصحيفة، أن سبب العودة المفاجئ يعود لمشكلة في أحد محركات الطائرة، حيث أنه ربما كان اصطدام الطائرة بطائر، فيما لم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.