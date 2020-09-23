شؤون فلسطينية

لقاء الرجوب وهنية في تركيا.. هل فقدت فتح وحماس الثقة بمصر بعد اتفاق التطبيع؟

لقاء الرجوب وهنية في تركيا.. هل فقدت فتح وحماس الثقة بمصر بعد اتفاق التطبيع؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن-أحمد العشي 
عقدت حركتا (فتح) و(حماس) اجتماعاً في تركيا، ومثل الحركتين كل من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب.

وصل وفد من حركة (فتح) إلى تركيا، اليوم الاثنين، لإجراء لقاءات مع وفد من (حماس)، يضم رئيس الحركة، إسماعيل هنية، ونائبه، الشيخ صالح العاروري.

ووفق تغريدة لرئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة (فتح)، منير الجاغوب، عبر (تويتر)، فإن وفد فتح يضم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية.

وأضاف: أن اللقاءات، ستتركز حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء "الأمناء العامون".

وكان الرئيس محمود عباس، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث وضعه في صورة الحوارات التي تجري حالياً بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اجتماع يثير تكهنات بشأن علاقة الحركتين مع مصر، خاصة وان العاصمة القاهرة، استضافت حوارات المصالحة خلال 14 عاماً، من الانقسام الفلسطيني، حيث تعتبر الراعي الرئيسي للحوار بين الفلسطينيين.

ولكن السؤال المطروح: هل يعتبر لقاء هنية الرجوب في تركيا مقدمة لإنهاء الانقسام رسمياً، وهل فقدت حركتا حماس وفتح الثقة في مصر، خاصة بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأييد القاهرة لاتفاقات التطبيع الأخيرة بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى برعاية أمريكية؟

المحلل والكاتب السياسي، شرحبيل الغريب، أكد في تصريحات لـ "دنيا الوطن" أن اللقاء الذي جمع بين هنية والرجوب، يأتي تحت عنوان توحيد الصف الفلسطيني، وفي مواجهة قرارات الضم، والتطبيع مع الاحتلال من قبل بعض الدول العربية.

وقال: هذا اللقاء، جاء على اعتبار، أن الموقف الفلسطيني كله موحد في رفض مخطط (صفقة القرن) والضم، وهرولة الدول للتطبيع، لافتاً إلى أن هذا الأمر، يتطلب من الفلسطينيين إعادة النظر في المشهد ككل، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والبناء على مخرجات اجتماع بيروت الأخير 2017 وترجمة البرنامج الوطني المشترك، إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تحدث تغييرًا في الحالة الفلسطينية على وجه الخصوص، وذلك على صعيد إنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني، تتعدد فيه الخيارات والاتفاق على مزيد من الخطوات العملية كالانتخابات.

وقال الغريب: إن لقاء اليوم، يقع على عاتقه الكثير من القضايا المهمة، لكن كله يبقى في إطار الحراك السياسي، وبالتالي المطلوب ترجمة عملية واضحة لكل هذه الاجتماعات.

وحول ما إذا فقدت فتح وحماس الثقة في مصر، أكد المحلل السياسي، أن اللقاء جاء في تركيا بسبب أن إقامة هنية هناك، موضحاً أن العلاقة بين السلطة وحماس وجمهورية مصر علاقة قائمة، ولايوجد بها أي اختلاف في المواقف على أساس دعم الحقوق الفلسطينية.

وقال المحلل والكاتب السياسي: اللقاء في تركيا جاء بحكم الظروف وإقامة هنية هناك، أكثر من أن هناك حالة عدم رضى، من السلطة وحماس تجاه القاهرة، رغم المواقف المعلنة من مصر المؤيدة لاتفاقات التطبيع.

من جانبه، أكد جهاد حرب، المحلل والكاتب السياسي، أنه من المأمول أن يتمخض عن هذا اللقاء عن نتائج إيجابية، تتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي، تضمن الشراكة بين الأطراف الفلسطينية في خطوة لإنهاء الانقسام.

وأضاف: هذا بالإضافة إلى البحث الجوهري في البرنامج السياسي الموحد للفصائل، وإمكانية انضمام حماس والجهاد للمنظمة، ووضع استراتيجية نضالية مع الاحتلال، خاصة في الضفة، وذلك في إطار المقاومة الشعبية.

وقال حرب: النقاط الثلاث الجوهرية، تحتاج لتفصيلات متعددة واتفاق بين الأطراف الفلسطينية، وخاصة بين فتح وحماس، وبالتالي نأمل أن يكون هذا اللقاء مدخلاً جدياً للقيام بالنقاط الثلاث التي تمخضت عن اجتماع "الأمناء العامون" والمتعلقة بإنهاء الانقسام، البرنامج السياسي، والخطة الكفاحية لمواجهة الاحتلال.

وفي السياق، أوضح حرب، أن اللقاء في تركيا لا يتعلق بثقة حماس وفتح من عدمها في مصر، وإنما تتعلق بالانزياحات، للتحالفات الإقليمية، فمن الواضح أنه بعد الإعلان عن التطبيع من قبل الإمارات والبحرين، وموافقة الدول العربية في هذا السياق، أدى ذلك إلى توجهات القيادة الفلسطينية، وبات حلف تركيا وقطر أقرب من التحالفات السابقة المتمثلة بمصر والسعودية والإمارات.

بدوره، أكد تيسير محيسن، المحلل والكاتب السياسي، أن وصول الأمور إلى هذا المستوى، وخروج وفد من السلطة إلى تركيا لمقابلة قيادة حماس هناك، خطوة عملية، لجسر الهوة وقطع الطريق بشكل أسرع، باتجاه عملية استعادة الوحدة، وبناء شراكة سياسية حقيقية.

وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": اجتماع بهذا المستوى، وبهذا الغطاء الرسمي، والاحتضان من قبل السلطة لمثل هذا التحرك، هو جانب إيجابي جداً، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن أن تكون مخرجات هذا اللقاء، متوقعاً ألا تكون سهلة بدرجة كبيرة، إلا إذا كانت التوجهات حقيقية، تجاه ملف إنهاء الانقسام.

وأضاف: أعتقد أن مخرجات هذا الاجتماع، ستكون محل ثقة من الشارع الفلسطيني، ورسائل قوية لجميع الأطراف، التي تحاول تجاهل قيادة الشعب الفلسطيني وقيادته.

وتوقع المحلل السياسي، أن يتم البناء على هذا الاجتماع، ويتمخض عنه نتائج إيجابية كثيرة، تعزز من ثقة الشارع الفلسطيني بخطوات المصالحة، واستعادة الوحدة، مشدداً على ضرورة ترجمة عملية لمخرجات هذا الاجتماع.

في السياق، أوضح محيسن، أن الموقف المصري في الفترة الأخيرة، وخاصة تجاه ملف المصالحة، أو موقفها من خطة ترامب، أو الضم، أو التطبيع، كان الفلسطينيون بكافة أطرافهم غير راضين عن القاهرة، وأنه كان من المأمول من الدولة المصرية، أن يكون موقفها مسانداً بشكل مطلق لحقوق الفلسطينيين، ومعارضاً لكل من يعارض هذه الحقوق.

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