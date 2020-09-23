شؤون فلسطينية

أجواء خريفية في فلسطين واحتمال سقوط رذاذ على بعض المناطق

أجواء خريفية في فلسطين واحتمال سقوط رذاذ على بعض المناطق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

   

المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-17 27-16 26-16 بيت لحم 28-17 27-16 26-16
رام الله والبيرة 27-16 26-15 25-15 طولكرم 30-19 29-18 28-18
نابلس 29-18 28-17 27-17 قلقيلية 30-19 29-18 28-18
جنين 31-20 30-19 29-19 سلفيت 28-17 27-16 26-16
طوباس 32-21 31-20 30-20 روابي 29-18 28-17 27-17
الخليل 27-16 26-15 25-15 غزه 29-20 28-19 28-19
أريحا 37-25 36-25 35-25 خانيونس 30-21 29-20 28-19
الأغوار الشمالية 35-23 34-23 33-23 رفح 31-20 30-19 29-18

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