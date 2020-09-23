شؤون فلسطينية

إيقاف مصنع أجبان عن العمل بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية شمال القطاع

إيقاف مصنع أجبان عن العمل بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قام فريق مراقبة الأغذية_الطب الوقائي، بالشمال، وبالتعاون مع مباحث التموين بإيقاف مصنع أجبان ومحل توزيع فواكه وخضار عن العمل، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية. 

كما قام بإتلاف 2.3 طن مواد غذائية غير صالحه للإستهلاك الأدمي، وذلك أثناء تنفيذ جولة تفتيشية شملت 14منشأه غذائية. حيث تهذف الحملة إلزام المنشأت الغذائية تنفيذ الإجراءات الوقائية والإلتزام بالشروط الصحية.








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شؤون فلسطينية

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