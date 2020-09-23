فرنسا: لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء، القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار، إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول للصحفيين، في إفادة يومية: "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين".
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء، القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار، إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول للصحفيين، في إفادة يومية: "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين".
وتابعت فون دير مول: أن "فرنسا تأسف لأن المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في أول سبتمبر... وندعوهم إلى التوصل إلى اتفاق دون إبطاء بشأن تشكيل (رئيس الوزراء) مصطفى أديب لحكومة..، والتي سيكون عليها بعد ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة".
ونقلت وكالة أنباء (رويترز)، عن مصدرين دبلوماسيين فرنسيين بأن باريس تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في "إطار زمني معقول" لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انقضاء الموعد السابق في منتصف أيلول/سبتمبر.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون لزعماء الكتل السياسية يوم الاثنين: إن البلد ذاهب إلى "جهنم" إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعا لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
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