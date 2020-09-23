فرنسا: لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون لزعماء الكتل السياسية يوم الاثنين: إن البلد ذاهب إلى "جهنم" إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعا لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز)، عن مصدرين دبلوماسيين فرنسيين بأن باريس تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في "إطار زمني معقول" لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انقضاء الموعد السابق في منتصف أيلول/سبتمبر.