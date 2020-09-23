"الصحة" بغزة: الأيام القادمة ستشهد مزيداً من حالات التعافي بعد إتمام فترة العزل



وأشار إلى أنه إذا لم تتوفر المواد الخاصة بالمختبر المركزي سيكون لدينا مشكلة حقيقية في إتمام عمليات الفحص، وتتبع الخارطة الوبائية والمخالطين والمسح العشوائي.



وأكد أن اكثر من 70٪ من المسحات المخبرية، تؤخذ من داخل المجتمع، للتعرف أكثر على الحالة الوبائية في المناطق.



وقال القدرة: إن الجهاز الذي استلمناه من اللجنة القطرية، رفع في القدرة على فحص العينات بنحو 50%، ولكنه مهدد بالتوقف خلال الساعات القادمة، إذا لم تتوفر المواد التشغيلية الخاصة به وسيصبح لدينا مشكلة كبيرة.



وتابع: أن الكثافة السكانية بالقطاع تحتاج إلى تكثيف سحب العينات العشوائية، وهذا يتطلب تدعيم المختبر المركزي بالأجهزة والمواد التشغيلية والمخبرية.



وأضاف القدرة: أنه ما وصلنا في الفترة الماضية هي مساعدات إسعافية لا تكفي لمواصلة العمل ولا تتناسب مع حجم احتياجنا الفعلي، مطالباً كافة الجهات المحلية والاقلينية والدولية بالتحرك الفوري لانقاذ الوضع الصحي وتلبية احتياجاتنا المخبرية والدوائية الطارئة لمواجهة الجائحة.



غزة - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، إنها تبذل جهوداً كبيرة لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) داخل القطاع، مشيرة إلى أنه "بقدر ما يلتزم المواطنون نجد نتائج جيدة".وأضافت على لسان الناطق باسمها، أشرف القدرة، في تصريحات لقناة (الأقصى): أن هناك مناطق قبل أسبوع انخفضت فيها الإصابات، ولكن لعدم التزام المواطنين زادت نسبة تسجيل الإصابات فيها، وقاربت النسب العالمية.وتابع القدرة: أن منطقة التركمان في غزة ومنطقة جباليا، زادت فيها نسبة الإصابة، خلال الساعات الماضية، وبالتالي تم تشديد الإجراءات عليها.وشدد على أن فرص تفشي الوباء تبقى قائمة، والأمر مرهون بالتزام المواطنين، لافتا إلى أنه "بقدر ما يلتزم المواطنون بقدر ما سيكون ذلك سبباً في عدم تسجيل إصابات، وبالتالي سيقابل ذلك تخفيفاً في الإجراءات".وأكد القدرة بأن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من حالات التعافي، بعد إتمام فترة العزل، وفق البرتوكول المعتمد، مشيراً إلى ان فرق التقصي الوبائي مستمرة في متابعة الخارطة الوبائية في المناطق التي تتصدر منها الإصابات، لتحديد مصدرها والكشف عن المخالطين.وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: إن رأس الحربة في استمرار إجراءات التقصي الوبائي، هو المختبر المركزي الوحيد في القطاع.