هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

سجلت هولندا يوم الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع حتى يوم 22 أيلول/سبتمبر.





وبلغ عدد الإصابات 13471 حالة، بزيادة تتجاوز 60% على الرقم المسجل في الأسبوع السابق، وفق ما سجل المعهد الوطني للصحة.



وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض في الأيام السبعة الماضية ارتفاعا من 19 حالة في الأسبوع السابق.





رام الله - دنيا الوطن