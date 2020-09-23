الولايات المتحدة تصل لأعلى رقم تسجله دولة بالعالم بعدد وفيات فيروس (كورونا)

وصلت الولايات المتحدة الأمريكية، لأعلى رقم يمكن أن تسجله دولة في العالم، من حيث عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





وتجاوز عدد الوفيات يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، 200 ألف، وفق إحصاء لوكالة أنباء (رويترز).



وأضافت: بأن نحو 800 شخص في المتوسط، يُتوفون أسبوعيا في الولايات المتحدة بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس. ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات في يوم واحد تم تسجيلها في 15 نيسان/إبريل.



وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التي يُحتمل أن تُفقد في الولايات المتحدة جراء (كورونا).



ووفقا لبيانات رويترز فإن ستة من بين كل عشرة آلاف مقيم في الولايات المتحدة توفوا بسبب الفيروس وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.



رام الله - دنيا الوطن