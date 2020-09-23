إسبانيا: 3125 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية



كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 21 وفاة جديدة، في الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30904.





ووصل إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي، إلى 682267.