إسبانيا: 3125 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا يوم الثلاثاء، 3125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت إسبانيا يوم الثلاثاء، 3125 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
ووصل إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، منذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس الماضي، إلى 682267.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 21 وفاة جديدة، في الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30904.
كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 21 وفاة جديدة، في الساعات 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30904.
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