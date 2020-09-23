فرنسا: تسجيل أكثر من 10000 إصابة يومية بفيروس (كورونا) للمرة السادسة خلال 12 يوماً

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

للمرة السادسة خلال 12 يوماً، أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 10000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم الثلاثاء، تسجيل 10008 حالة جديدة، خلال 24 ساعة، مقارنة مع 5298 يوم الاثنين و10569 يوم الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت.



ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات، منذ تفشي الفيروس في البلاد منذ آذار/مارس الماضي، إلى 468069.



كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.