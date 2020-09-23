دولي

تجاوز الإصابات الألف يومياً.. كندا تضع أسوأ سيناريو لتفشي فيروس (كورونا)

تجاوز الإصابات الألف يومياً.. كندا تضع أسوأ سيناريو لتفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حث مسؤولون بقطاع الصحة في كندا، المواطنين على اتخاذ إجراءات وقائية صارمة، لمواجهة فيروس (كورونا)، وإلا فقد يواجهون مستويات تفشٍ تفوق تلك التي شهدتها الموجة الأولى للجائحة.

وقالت هيئة الصحة العامة في بيان: "كندا عند مفترق طرق والسلوك الفردي للحد من معدلات الإصابة سيحدد طريقنا"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

ووضعت الهيئة، أسوأ سيناريو، وهو تجاوز الإصابات الألف يومياً، لتصل إلى أكثر من 155795 بحلول الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، بينما ستصل الوفيات إلى 9300. 

وبلغ إجمالي الإصابات في كندا يوم الاثنين 145415 إصابة والوفيات 9228.

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