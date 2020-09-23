الصالح: القيادة الفلسطينية والحكومة توليان أهمية بالغة لمحافظة القدس

رام الله - دنيا الوطنتابع وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، قضايا وهموم المواطنين في محافظة القدس، خلال دوامه اليوم الثلاثاء، في مقر مديرية الحكم المحلي لمحافظة القدس في بلدة الرام.يأتي ذلك تطبيقاً لخطة الوزير بالدوام يوم من كل اسبوع في إحدى المديريات بالمحافظات، تسهيلاً على المواطنين والتخفيف عليهم اعباء التنقل والوصول لمقر الوزارة، وتسريع انجاز المعاملات والقضايا لهم وللهيئات المحلية.وخلال الدوام، أنجز الصالح العديد من القضايا التي تخص المواطنين وعمل على انهائها حسب القوانين والأنظمة، إلى جانب الإيعاز للإدارات العامة ذات الاختصاص بمتابعة القضايا التي تحتاج إلى اجراءات مع جهات ومؤسسات شريكة والعمل على انجازها بسرعة.كما اطلع الصالح على احتياجات وتحديات عدد من الهيئات المحلية في المحافظة خلال لقائه بهم في المديرية، مؤكداً على إيلاء القيادة الفلسطينية والحكومة أهمية بالغة لمحافظة القدس تعزيزا لصمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم بالرغم من كافة المخططات الاحتلالية والممارسات العنصرية بحقهم.