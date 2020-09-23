إتلاف طن و700 كيلوجرام مرتديلا فاسدة في غزة

قام فريق الطب الوقائي، بقسم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة، بجولة صباحية، حيث تم إتلاف طن و700 كيلوجرام مرتديلا فاسدة، أبلغ عنها التاجر مشكوراً، حيث تم إتلافها حسب الأصول.



وفي الجولة المسائية، تم زيارة سبع منشآت مختلفة، حيث كان هناك إخطار لأحد المطاعم، وإتلاف كمية من المواد الغذائية المختلفة حوالي 20 كجم.



كما قامت فرق الطب الوقائي، بمتابعة إجراءات الوقاية والسلامة لهذه المنشآت، لضمان التزامهم والحد من انتشار جائحة (كورونا).

















رام الله - دنيا الوطن