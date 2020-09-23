(جوال) تُصدر تنويهًا لمشتركيها بشأن أعمال تطوير على الشبكة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة (جوال)، تنويها لمشتركيها في المحافظات الشمالية والجنوبية حول أعمال تحديث وتطوير الشبكة اليوم الاربعاء.
وقالت (جوال) عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك): "ضمن سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات، سيتم إجراء أعمال تحديث وتطوير على الشبكة وذلك اليوم الاربعاء من الساعة 01:00 صباحا وحتى 02:00 صباحا".
وأضافت: "الأمر الذي قد يؤثر بشكل محدود على خدمات الاتصال والرسائل بالإضافة لخدمة شحن الرصيد".
أصدرت شركة (جوال)، تنويها لمشتركيها في المحافظات الشمالية والجنوبية حول أعمال تحديث وتطوير الشبكة اليوم الاربعاء.
وقالت (جوال) عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك): "ضمن سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات، سيتم إجراء أعمال تحديث وتطوير على الشبكة وذلك اليوم الاربعاء من الساعة 01:00 صباحا وحتى 02:00 صباحا".
وأضافت: "الأمر الذي قد يؤثر بشكل محدود على خدمات الاتصال والرسائل بالإضافة لخدمة شحن الرصيد".
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