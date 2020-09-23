(جوال) تُصدر تنويهًا لمشتركيها بشأن أعمال تطوير على الشبكة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة (جوال)، تنويها لمشتركيها في المحافظات الشمالية والجنوبية حول أعمال تحديث وتطوير الشبكة اليوم الاربعاء.وقالت (جوال) عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك): "ضمن سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات، سيتم إجراء أعمال تحديث وتطوير على الشبكة وذلك اليوم الاربعاء من الساعة 01:00 صباحا وحتى 02:00 صباحا".وأضافت: "الأمر الذي قد يؤثر بشكل محدود على خدمات الاتصال والرسائل بالإضافة لخدمة شحن الرصيد".