شؤون فلسطينية

أساتذة وفرق جامعة الأزهر-غزة يفوزون بالمراكز الأولى ويحصدون جوائز متعددة بمسابقة الهاكثون الافتراضي

أساتذة وفرق جامعة الأزهر-غزة يفوزون بالمراكز الأولى ويحصدون جوائز متعددة بمسابقة الهاكثون الافتراضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن مسابقة الهاكثون الافتراضي لاختيار أفضل الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاعات الرئيسية في قطاع غزة، والتي نظمتها حاضنة يوكاس التكنولوجية UCASTI ، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، حقق أساتذة وفرق جامعة الأزهر-غزة الفوز بالمراكز الأولى وحصدوا جوائز متعددة.

وقد فاز الأستاذ الدكتور نصر صبحي أبو فول عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والطب البيطري وعميدها السابق؛ بالجائزة الكبرى على مستوى المسابقة، وهي جائزة أفضل فكرة إبداعية على مستوى جميع القطاعات، عن مشروعه بعنوان " استخدام الأعشاب الطبية والنباتات البرية في إنتاج مركبات عضوية بديل عن الاسمدة والمبيدات الكيماوية ".

كما فاز فريق طلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات المكون من ( بيسان أحمد المبحوح، وتسنيم شفيق المبحوح، وجيهان عماد قنديل، وجبريل فوزي فروخ، وماري مروان الزين ) بالمركز الأول في القطاع الصناعي والتجاري، عن مشروعهم بعنوان " AUTOMATED SELF-CLEANING SOLAR PANEL".

وحصل فريق آخر من طلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات على المركز الثاني في القطاع الصناعي والتجاري، والمكون من (عبد السلام محمد ياسين، وحسام جهاد عبد السلام، وأحمد ماجد عودة، ومعتز ناهض الترتوري، ومحمد سليمان العمصي، وعبد الرحمن جبريل عابد)، عن مشروعهم بعنوان " تطوير ماكينات حقن البلاستيك باستخدام متحكمات ال PLC.

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة الزميل الأستاذ الدكتور أبو فول بهذا الفوز الذي يليق بتميزه وعطائه وقيمته العلمية، كما هنأ طلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الفائزين؛ معتبراً أن كل فوز يحققه طلبتنا هو تعبير عن جودة التعليم بالجامعة ومصدر لفخرنا واعتزازنا، وتقدم بالشكر والتقدير للجهات المنظمة والمشرفة والممولة لهذه المسابقة الهادفة، والتي تتيح الفرصة للمتميزين من الأستاذة والطلبة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم وإبداعاهم بما يخدم الوطن ويسهم في حل مشاكله.

الجدير بالذكر أن عدد المقترحات التي شاركت في الهاكثون الافتراضي حوالي 430 مشروعاً وأكثر من 800 ريادي، في خمس مجالات هي الصناعي والتجاري، والزراعي، والخدماتي، والتكنولوجي ، والتعليم، وقد تأهل 54 مشروعاً للمسابقة النهائية، هذا وستكون هناك فرص لاحتضان المشاريع الفائزة على مستويات التشبيك والزيارات الخارجية والتدريب وبناء قدرات المشاركين.




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