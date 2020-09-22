حماس: استمرار التزام أمريكا بتفوق إسرائيل يُشكل خطراً على المنطقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة (حماس)، مساء الثلاثاء، على استمرار حديث الإدارة الأمريكية عن التزامها المطلق، بضمان التفوق الكامل للاحتلال الإسرائيلي، برغم اتفاقات التطبيع، والتي كان آخرها تصريح جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بأن هذا الالتزام يشكل خطراً على المنطقة.



ووصفت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" بأن هذا، يدلل بشكل قاطع على أن هذه الاتفاقات، تم صياغتها لمصلحة المشروع الإسرائيلي فقط.



وأضاف: بأن هذا يشكل خطراً حقيقياً على مصالح المنطقة العربية.